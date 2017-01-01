Патріарх Кирило поскаржився президенту Італії, як в Україні трощать його церкви

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Патріарх Кирило

Кирило скаржиться світові на «утиски» в Україні прихожан московської церкви

Патріарх Московський, глава російської церкви Кирило висловив подив у зв'язку з відсутністю в світі реакції на «утиски» в Україні прихожан Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

«Мовчання світової спільноти дивує, - сказав предстоятель російської церкви на щорічному пасхальному прийомі в МЗС. - Нашу церква пригнічують, намагаються позбавити цивільних прав, намагаються прийняти закони, які виключають нормальну реєстрацію православних парафій на Україні, відбувається силове захоплення храмів. Говорити можна довго, але коли ти бачиш як паравійськові групи в камуфляжі силою вибивають людей з храмів - це ж вражає».

«Дивно, що все це покривається мовчанням в світі», - зазначив він. Кирило додав, що всі помісні православні церкви підтримують УПЦ МП в її протистоянні з Київським патріархатом.

Він також розповів, що на своїй зустрічі з главою Італійської республіки Серджо Маттарелой показав йому фотографії, що відобразили «факти насильства щодо прихожан УПЦ МП з боку так званих українських добровольчих збройних формувань».

«Українську церкву називають церквою-агресором, вимагають розірвати відносини з Московським патріархатом, звинувачують в непатріотичності. Але народ зберігає вірність канонічному ладу. Ті, кого силою викидають з парафій, залишаються в нашій канонічній юрисдикції, нерідко будують новий храм замість захопленого. Але є випадки, коли і новий храм захопили», - сказав глава російської церкви.

Джерело: ТАСС