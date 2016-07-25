Патрульні Закарпаття висловили недовіру своєму керівнику

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Правоохоронці заявляють про численні факти порушень законодавства з боку керівництва патрульної поліції області

73 патрульні поліцейські написали голові Закарпатської ОДА колективне звернення, в якому заявляють про факти численних порушень законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності з боку начальника управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачевому Юрія Марценишина, а також його заступника Валерія Наймана. На сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля з′явився текст заяви.

«Ми, співробітники патрульної поліції управління патрульної поліції в м. Ужгороді та Мукачевому, які є невід’ємною частиною народу України, підтверджуємо той факт, що з боку керівництва управління, а саме: начальника управління майора поліції Марценишина Ю.І. та заступника начальника управління капітана поліції Наймана В.З. мають місце численні порушення законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності співробітників, пригнічення морально-психологічного клімату колективу, упередженого ставлення до деяких співробітників тощо. Дана ситуація негативно впливає на роботу та підриває авторитет патрульної поліції. З огляду на викладене, ми висловлюємо недовіру керівництву та просимо вас надіслати комісію для врегулювання ситуації, що склалася, для недопущення негативних наслідків».

«Я неодноразово наголошував, що крім скандалів ніякої користі від нової патрульної поліції (НПП) на Закарпатті немає, – коментує звернення Геннадій Москаль. – Через керівництво патрульна поліція повністю завалила роботу, як свідчать показники, кількість ДТП та злочинів за час її роботи не те, що зменшилася, а набагато зросла».

За словами Москаля, він скерував звернення до міністра МВС Арсена Авакова і вже мав розмову з головою Національної поліції України Сергієм Князєвим щодо необхідності невідкладного реагування на факти, наведені колективом управління патрульної поліції. Моя позиція чітка – керівництво управління має бути зміщене», – йдеться у повідомленні на сайті Геннадія Москаля.

Наразі в управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачевого дану ситуацію не коментують.