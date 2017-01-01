Патрульного Олійника не поновлювали на посаді, - прокуратура

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Поліцейський Сергій Олійник

Строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади Олійника, обраний судом 30 грудня 2016 року, сплив 27 лютого

Голосіївський райсуд Києва на засіданні 11 квітня розгляне клопотання столичної прокуратури про відсторонення патрульного Сергія Олійника від посади та обрання йому запобіжного заходу.

Про це у Facebook повідомила речник столичної прокуратури Надія Максимець.

«Голосіївський районний суд міста Києва на засіданні 11 квітня розгляне клопотання столичної прокуратури про відсторонення Олійника від посади та обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання», - написала Максимець.

За її даними, вчора, 5 квітня, перед початком підготовчого засідання відповідні клопотання були вручені підозрюваному та його адвокатам.

«Суд не зміг розглянути ці клопотання, оскільки, як відомо, засідання було перенесено через перебування одного із суддів у нарадчій кімнаті в іншій справі», - повідомила Максимець.

Вона нагадала, що строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади Олійника, обраний судом 30 грудня 2016 року, сплив 27 лютого.

«Розглянути вчасно відповідні клопотання суд не мав змоги, оскільки матеріали кримінального провадження останні три місяці перебували спочатку в Апеляційному, а потім у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, де вирішувалося питання щодо його підсудності», - уточнила Максимець.

За її словами, «ніяких виправдувальних рішень у цьому кримінальному провадженні суд не приймав».

Нагадаємо, ЗМІ напередодні повідомили, що поліцейський Сергій Олійник, якого обвинувачують у навмисному вбивстві 17-річного пасажира BMW, поновився на роботі в Нацполіції.