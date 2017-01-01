Паводок на Закарпатті завдав збитків більше ніж на шість мільйонів гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тільки близько у півтора мільйона з цієї суми оцінені руйнування у селі Бронька, що на Іршавщині

Загальна сума збитків від негоди вже підрахована і сягає понад 6 мільйонів гривень. В кожному районі працювали спеціально сформовані комісії, які зафіксували всі руйнування на місцях. Про це повідомила прес-секретар Закарпатської обласної ради Вікторія Сенгетовська.

Зазначимо, що збитки від паводку у селі Бронька Іршавського району Закарпатської області, що зазнало найбільших руйнувань, сягають 1,5 мільйона гривень.

За процедурою, завтра під час сесії обласної ради ця сума має бути затверджена обласними депутатами.

Нагадаємо, лютневе потепління спричинило паводок на Закарпатті: затопило 525 дворогосподарств, «плавали» будинки, евакуювали людей.

Крім того, раніше повідомлялось, що через 20-кілометровий льодовий затор в Угорщині паводкова хвиля в Тисі піднялася на 9,5 метрів. Причина збільшення рівня води в тому, що на території сусідньої Угорщини, починаючи від міста Загонь аж до міста Токай, на Тисі утворився льодовий затор довжиною понад 20 кілометрів.

Пізніше крига припливла до Угорщини і в районі Токаю розчавила кілька кораблів.