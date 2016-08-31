Печерський райсуд арештував керівників «Чорнобильського спецкомбінату», яких затримали на хабарі

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Суд повідомив про підозру співробітникам держпідприємства та обрав запобіжний захід

Печерський районний суд міста Києва, за клопотанням військової прокуратури, обрав службовим особам Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильский спец комбінат» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави директору – 128 тисяч гривень та його заступнику 430 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.

Вказаним особам повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в великому розмірі вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням).

Нагадаємо, керівництво держпідприємства організували схему відмивання державних коштів при закупівлі пального через приватне товариство, шляхом забезпечення його перемоги в тендері, та в послідуючому, піднятті вартості пального. Директор та заступник держпідприємства вимагали та отримали від комерційного підприємства «відкат-хабар» в сумі близько 700 тис. грн.

Під час передачі хабара керівників підприємства було затримано, а гроші вилучено.