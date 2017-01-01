  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Пенсійна реформа розширить перелік пільг при виході на пенсію – Гройсман

    • Сьогодні, 19:48
    • Розсилка
    Пенсійна реформа
    Пенсійна реформа

    Гройсман повідомив, що осучаснення пенсій відбуватиметься автоматично

    Ухвалення пенсійної реформи дозволить розширити перелік робіт та професій з правом пільгового виходу на пенсію, збільшити пенсійні виплати на понад 1 тис. грн і скасувати оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись з колективом одного з найбільших в Україні металургійних комбінатів «Азовсталь», повідомляє прес-служба уряду.

    «У рамках (пенсійної) реформи ми плануємо розширити перелік. І ми домовилися із роботодавцями, профспілками, підписали угоди: після ухвалення реформи списки будуть розширені, і розширені суттєво», - заявив прем'єр.

    Читайте також

    Він пояснив, що сьогодні в Україні проживають 1 млн 200 тис. пенсіонерів – «пільговиків», які отримують пенсії від 2,5 до 4,5 тис. грн. І після осучаснення пенсій, яке є одним з пунктів пенсійної реформи, виплати цим людям зростуть на понад 1 тис. грн. Збільшення до 1 тис. грн на постійній основі отримають загалом 5 млн 620 тис. пенсіонерів.

    При цьому Гройсман нагадав, що осучаснення відбуватиметься автоматично, і це дозволить зняти дисбаланс між пенсіями тих, хто виходив на відпочинок раніше, і тих, хто оформлює пенсію сьогодні.

    «Несправедливість у пенсіях сьогодні полягає у єдиному: працював 40 років - пенсія 1500 грн, працював 15 років - теж 1500 грн. У мене питання: а де соціальна справедливість? Чому людина, яка добросовісно працювала більше 25 років, сьогодні має мінімальну пенсію? А 80% пенсіонерів отримують мінімальну пенсію. Це виклик для усіх! Система викривлена, треба її змінити», - підкреслив прем’єр. 

    Читайте також
    пенсіонери пенсійна система реформа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ