Пенсійна реформа розширить перелік пільг при виході на пенсію – Гройсман

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Пенсійна реформа

Гройсман повідомив, що осучаснення пенсій відбуватиметься автоматично

Ухвалення пенсійної реформи дозволить розширити перелік робіт та професій з правом пільгового виходу на пенсію, збільшити пенсійні виплати на понад 1 тис. грн і скасувати оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись з колективом одного з найбільших в Україні металургійних комбінатів «Азовсталь», повідомляє прес-служба уряду.

«У рамках (пенсійної) реформи ми плануємо розширити перелік. І ми домовилися із роботодавцями, профспілками, підписали угоди: після ухвалення реформи списки будуть розширені, і розширені суттєво», - заявив прем'єр.

Він пояснив, що сьогодні в Україні проживають 1 млн 200 тис. пенсіонерів – «пільговиків», які отримують пенсії від 2,5 до 4,5 тис. грн. І після осучаснення пенсій, яке є одним з пунктів пенсійної реформи, виплати цим людям зростуть на понад 1 тис. грн. Збільшення до 1 тис. грн на постійній основі отримають загалом 5 млн 620 тис. пенсіонерів.

При цьому Гройсман нагадав, що осучаснення відбуватиметься автоматично, і це дозволить зняти дисбаланс між пенсіями тих, хто виходив на відпочинок раніше, і тих, хто оформлює пенсію сьогодні.

«Несправедливість у пенсіях сьогодні полягає у єдиному: працював 40 років - пенсія 1500 грн, працював 15 років - теж 1500 грн. У мене питання: а де соціальна справедливість? Чому людина, яка добросовісно працювала більше 25 років, сьогодні має мінімальну пенсію? А 80% пенсіонерів отримують мінімальну пенсію. Це виклик для усіх! Система викривлена, треба її змінити», - підкреслив прем’єр.