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    Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за лютий-2017

    • Сьогодні, 10:27
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    Фото: Уніан

    Вона склала 5,5 тис. гривень

    Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за лютий 2017 року в середньому на одну застраховану особу у сумі 5590 гривень, йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.

    «Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 5 590 гривень 26 копійок, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за лютий 2017 року при призначенні пенсій відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», - повідомляє прес-служба уряду.

    Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман заявив, що уряд не повернеться до попереднього порядку виплати стипендій.

    Володимир Гройсман пенсіонери зарплата
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