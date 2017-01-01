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Фото: Уніан

Вона склала 5,5 тис. гривень

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за лютий 2017 року в середньому на одну застраховану особу у сумі 5590 гривень, йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.

«Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу у сумі 5 590 гривень 26 копійок, який буде застосовуватись при визначенні коефіцієнта заробітної плати за лютий 2017 року при призначенні пенсій відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», - повідомляє прес-служба уряду.

Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман заявив, що уряд не повернеться до попереднього порядку виплати стипендій.