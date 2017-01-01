Пентагон анонсував новий план знищення ІДІЛ

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Міністр оборони США Джеймс Меттіс

Зараз коаліція намагається оточити осередки терористів

Міністр оборони США Джеймс Меттіс анонсував істотні зміни в тактиці протистояння ІДІЛ в Сирії та Іраку, яка полягає у позбавленні шляхів відходу бойовиків зі звільнених територій, а також забезпечення достатніх умов для місцевих сил контролювати ситуацію безпеки.

Про це він заявив у п'ятницю під час прес-конференції в Пентагоні, повідомляє «Укрінформ».

«Президент (Дональд Трамп – ред.) розпорядився змінити тактику з витіснення ІДІЛ із безпечних для них місць у виснажливих боях на оточення противника в його укріпленнях, щоб ми могли знищити ІДІЛ», - зазначив Меттіс.

Він підкреслив, що зараз коаліція витрачає час і зусилля на те, щоб оточити осередки терористів, назвавши їх «стратегічною загрозою», якщо вони повернуться та знову плануватимуть теракти в інших країнах.

Глава Пентагону також зазначив, що роль збройних сил США в Іраку і Сирії продовжуватиме залишатися актуальною, поки місцеві сили охорони не зможуть протистояти загрозам у регіоні. «Поліція не може впоратися з силами, які мають танки», - пояснив Меттіс.

При цьому міністр оборони США підкреслив, що Сполучені Штати тепер проводитимуть «посилену кампанію проти ІДІЛ». Щоправда, він не уточнив, чи йдеться про нові ініціативи, ніж заявлена зміна тактики боротьби з угрупованням з боку США.

Нагадаємо, внаслідок терактів, нещодавно організованих терористами «Ісламської держави» на заході іракського міста Мосул, загинуло 10 військовослужбовців.

Джерело: Укрінформ