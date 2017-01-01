Пентагон: ліквідований лідер «Аль-Каїди» в Ємені

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Військова авіація США

Бойовик загинув під час авіаудару США

Пентагон заявив про знищення одного з ватажків міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда» на Аравійському півострові під час авіаудару.

Про це повідомила прес-служба оборонного департаменту США.

«У неділю, 8 січня, військові сили США здійснили авіаудар у віддаленому районі Ель-Бейда, Ємен, унаслідок чого загинув Абд аль-Гані аль-Расас, лідер міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда» на Аравійському півострові», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авіаудар завадив терористичним операціям «Аль-Каїди» в регіоні.

«Сполучені Штати, як і раніше, дотримуються свого обов'язку викорінювати загрози, які породжує «Аль-Каїда», а також відмовляти їхнім терористам у притулку. Ця операція є нашим обов'язком перед народом і урядом Ємену виявляти і завдавати поразки терористам, які загрожують прогресу в регіоні так само, як і погрожують здійснювати теракти проти невинних людей у регіоні та світі», - йдеться в повідомленні.

«Аль-Каїда» - міжнародна терористична організація, яка діє від 1988 року, коли її заснував Усама бен Ладен в Афганістані. Про ліквідацію бен Ладена США повідомили 2011 року, однак, осередки «Аль-Каїди» продовжують діяти в окремих регіонах.

Джерело: Укрінформ