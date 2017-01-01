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    Пентагон опублікував відео запуску ракет по військові базі в Сирії

    • Сьогодні, 06:44
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    Запуск ракети
    Запуск ракети

    «Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада», - зазначили в оборонному відомстві США

    Пентагон опублікував перше відео ракетного удару по військових базах в Сирії, передає NBC.

    У повідомленні на сайті Пентагону повідомляється, що під час ракетного удару було випущено 59 ракет типу «Томагавк» (TLAM).

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам, йдеться в повідомленні.

    «США як і завжди застосували екстраординарних заходів, аби уникнути жертв і поранень серед мирного населення», підкреслили в Пентагоні.

    Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС.

    За даними американської розвідки саме літаки з аеродрому ВПС Шайрат були задіяні в доставці хімічної зброї, під час атаки 4 квітня. Метою атаки є позбавлення режиму можливостей застосувати хімічну зброю знову, йдеться в повідомленні Пентагону.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб. 

    «Сьогодні я закликаю всі цивілізовані нації приєднатися до нас в прагненні покінчити з різаниною і кровопролиття в Сирії», - сказав він.

    Всі ракети Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

    Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

    Комісія ООН почала розслідування хімічної атаки в Сирії.

    США звинуватили Росію у хімічній атаці у Сирії. Німеччина також поклала відповідальність за хіматаки в Сирії на Росію та Іран.

    Президент США Дональд Трамп в четвер завивляв, що розглядає можливість проведення військової операції в Сирії через хіматаку.


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