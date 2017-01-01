Пентагон підтвердив загибель ватажка ІДІЛ в Афганістані

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Убитий терорист Абдул Хасіб

Під час спецоперації загинули також двоє американських солдатів

Абдул Хасіб, один з керівників джихадистського угруповання «Ісламська держава» в Афганістані, був убитий під час атаки, вчиненої афганськими і американськими солдатами.

Як повідомили в неділю військові США, загибель Хасіба та кількох інших високопоставлених представників ІДІЛ сталася наприкінці квітня на сході Афганістану.

Згідно заяви представників Пентагону, ліквідація Хасіба та його наближених може значно послабити позиції ІДІЛ, а також наблизити головну мету військових - знищення всього терористичного угруповання.

Під час спецоперації, проведеної в афганській провінції Нангархар, загинули також двоє американських солдатів. За словами представника Пентагону, вони могли бути помилково застрелені союзниками США на початку багатогодинної бойової операції.

Притулок Хасіба був поблизу тунельного комплексу, на який американські військові 13 квітня скинули найбільшу в світі неядерну бомбу MOAB.

За даними, отриманими з афганських джерел, таким чином було вбито 92 бойовики. За підрахунками міністерства оборони США, в Афганістані перебувають ще близько тисячі терористів ІДІЛ.

Нагадаємо, вчора про смерть Хасіба повідомив президент Афганістану.

Джерело: Укрінформ