Пентагон: ракетний удар в Сирії завдав шкоди 20% сирійських літаків

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Військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США

Ракетний удар по авіабазі Шайрат знищив або пошкодив 20% діючих сирійських літаків. Про це заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс, йдеться в опублікованому повідомленні на сайті відомства.

«За оцінкою міністерства оборони, удар призвів до пошкодження або знищення запасів палива і боєприпасів, засобів ППО і 20% діючої сирійської авіації», - йдеться в заяві.

Меттіс зазначив, що в світлі ракетних ударів з боку США «повторне використання хімічної зброї сирійським урядом» буде необачним вчинком.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп у ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

У суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.