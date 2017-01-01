Пентагон спростовує затримання лідера «Ісламської держави»

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Лідер «Ісламської держави» Абу Бакра Аль-Багдаді

Представник міноборони США стверджує, що американці не володіють інформацією про затримання ватажка ІДІЛ

Міністерство оборони США не має даних про затримання ватажка терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра Аль-Багдаді на кордоні Іраку та Сирії, про що повідомили ряд іноземних ЗМІ 18 квітня.

«У мене немає ніякої інформації, що підтверджує це повідомлення», – заявив журналістам представник Пентагону Адріан Ранкін-Гелловей.

Нагадаємо, що у вівторок видання The Baghdad Post з посиланням на джерела у Європейському департаменті з безпеки та інформації повідомило, що один з лідерів терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді затриманий сирійськими і російськими спільними силами.

Затримання начебто відбулося в Сирії після того, як аль-Багдаді був змушений залишити Мосул після просування іракських військ у провінції.

Зазначимо, віце-президент Іраку Айад Аллаві заявляв, що терористичні організації «Аль-Каїда» та «Ісламська держава» ведуть переговори про можливий альянс.

«Обговорення вже почалося... Між посланцями, що представляють Багдаді і Завахірі, ведуться дискусії та діалог», - повідомляв він напередодні, кажучи про ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді і керівника «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.

На початку квітня бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається заступником лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді, був убитий в результаті авіаудару іракських ВПС.