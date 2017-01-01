Пентагон: Внесок Росії у боротьбу з ІДІЛ – нульовий
- Сьогодні, 17:56
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На думку глави Пентагону Ештона Картера, Москва не дотримала обіцянки боротися з терористами «Ісламської держави»
Росія зробила «фактично нульовий» внесок у боротьбу США з терористичним угрупованням «Ісламська держава». Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер в інтерв'ю телеканалу NBC News, пише DW.
За його словами, Москва обіцяла боротися з ІДІЛ і допомогти припинити громадянську війну в Сирії, але не зробила цього.
«У підсумку ми боремося з ІДІЛ самостійно», – заявив Картер.
Глава Пентагону зазначив, що США намагаються відбити у джихадистів Мосул і Ракку, але в цих воєнних діях Росія не бере участі.
Він додав, що Москва мала можливість переконати сирійського президента Башара Асада подати у відставку і сприяти формуванню нового уряду, до складу якого увійшли б і лідери опозиції, але не зробила цього. На думку Картера, дії РФ у Сирії «удвічі підсилюють» громадянську війну.