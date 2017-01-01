Пентагон: Внесок Росії у боротьбу з ІДІЛ – нульовий

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Глава Пентагону Ештон Картер

На думку глави Пентагону Ештона Картера, Москва не дотримала обіцянки боротися з терористами «Ісламської держави»

Росія зробила «фактично нульовий» внесок у боротьбу США з терористичним угрупованням «Ісламська держава». Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер в інтерв'ю телеканалу NBC News, пише DW.

За його словами, Москва обіцяла боротися з ІДІЛ і допомогти припинити громадянську війну в Сирії, але не зробила цього.

«У підсумку ми боремося з ІДІЛ самостійно», – заявив Картер.

Глава Пентагону зазначив, що США намагаються відбити у джихадистів Мосул і Ракку, але в цих воєнних діях Росія не бере участі.

Він додав, що Москва мала можливість переконати сирійського президента Башара Асада подати у відставку і сприяти формуванню нового уряду, до складу якого увійшли б і лідери опозиції, але не зробила цього. На думку Картера, дії РФ у Сирії «удвічі підсилюють» громадянську війну.