Перед націоналізацією Приватбанку Коломойський збільшив свою частку в «1+1»

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Ігор Коломойський

Частка Ігоря Коломойського у власності каналу «1+1» зросла до 57,534%

Станом на 31 грудня 2016 року, опосередкована частка Ігоря Коломойського у власності каналу «1+1» зросла з 52,843% до 57,534%, а Ігоря Суркіса – із 17,157% до 24,623%. Про це свідчать документи, оприлюднені на сайті телеканалу «1+1» (ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»), пише «Детектор медіа».

Крім того, Коломойський і Суркіс перерозподілили частки в офшорах, через які володіють каналом. Опосередкованими власниками 17,843% каналу «1+1» стали шість фізичних осіб, імена яких не розкриваються, оскільки кожен з них не є власником істотної участі. Нагадаємо, що минулого року активно поширювалися чутки про можливий перехід половини «1+1» людями з оточення Президента України, але всі сторони це заперечували. На сьогодні ж є незрозумілим, хто ці шість фізичних осіб, хоча їх частка й невелика, пише видання.

«У документах відображені чотири зміни, що відбулися в структурі власності «1+1» протягом 2016 року. Усі вони сталися 16 грудня 2016 року – за день до націоналізації Приватбанку, про яку було оголошено пізно увечері 18 грудня. Тобто підтвердилося припущення, що перед націоналізацією Приватбанку його колишній співвласник Ігор Коломойський реструктуризував свої медійні активи. Це й пояснює підвищений інтерес Нацради з питань телебачення і радіомовлення до структури власності «1+1» та затягування з видачею каналу бланку його продовженої ліцензії», - пише «Детектор медіа».

Члени родин Ігоря Коломойського та Ігоря Суркіса не включені телеканалом «1+1» до переліку пов’язаних осіб, хоча Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вимагає від своїх ліцензіатів вказувати в такому переліку родичів кінцевих бенефіціарів і власників істотної участі.

Нагадаємо, що перед новим 2017 роком у каналу «1+1» виник конфлікт з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення з приводу затримки з видачею продовженої ліцензії на аналогове ефірне мовлення. 15 грудня Нацрада ухвалила рішення продовжити ліцензію «1+1», але після націоналізації «Приватбанку», про яку було оголошено 18 грудня, запитала в каналу «1+1» оновлені дані про кінцевих бенефіціарів, не віддаючи каналу бланк ліцензії. Генеральний директор групи «1+1 медіа» і телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко заявив, що канал «1+1» не є активом «Приватбанку», у телекомпанії немає ані кредитів, ані боргових зобов’язань перед банком. Зрештою, 5 січня Нацрада видала «1+1» бланк ліцензії, хоча так і не отримала від каналу запитуваних документів. Голова Нацради Юрій Артеменко спрогнозував, що історія з ліцензією «1+1» і прозорістю структури власності каналу не завершилася та може продовжитися після 31 березня, коли телеканал прозвітує про свою власність.