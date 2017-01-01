Перед виборами у Франції Facebook заблокував 30 тис фейкових акаунтів

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Соцмережа Facebook

«Інтернет-армія» розповсюджувала фейкові новини у Франції

Соціальна мережа Facebook закрила близько 30 тисяч фальшивих акаунтів, які поширювали фейкові новини напередодні президентських виборів у Франції.

Про це повідомляє Huffington Post.

Наголошується, що Facebook застосовує автоматизовані механізми для відсіювання фейків, фіксуючи їх повторення на сотні фальшивих сайтів.

«Хоча ці останні вдосконалення не призведуть до видалення кожного фейкового аккаунта, ми прагнемо до постійного підвищення нашої результативності», - повідомив технічний менеджер Facebook Шабнем Шайк.

Стверджується, що компанія працює над розробкою рекламних оголошень з інструкціями визначення ненадійних сайтів.

Нагадаємо, що генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції попередила головних кандидатів президентських виборів про терористичну загрозу їх особистої безпеки.

Джерело: Дзеркало тижня