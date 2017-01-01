Переговори про вихід Великобританії з ЄС будуть «жорсткими» - Мей

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Фото: Дзеркало тижня Тереза Мей

Прем'єр-міністр прокоментувала результати спеціального саміту з Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила в неділю, 30 квітня, що переговори про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу будуть «жорсткими». Така реакція Мей викликана результатами спеціального саміту з Brexit, який відбувся вчора, 29 квітня.

За підсумками саміту, лідери ЄС зайняли жорстку позицію щодо майбутніх переговорів з Великобританією, підкреслюючи, що Лондону не варто плекати ілюзій щодо швидкого створення нових відносин, які допоможуть зберегти доступ до ринків ЄС.

«Те, що це показує, і те, що показують деякі інші коментарі, які ми чуємо від європейських лідерів, будуть часи, коли ці переговори будуть жорсткими», - заявила Мей.

Вона також підкреслила, що готова піти від переговорів про вихід з ЄС без угоди, якщо їй не сподобається те, що запропонує Брюссель.

Нагадаємо, у Брюсселі вчора відбувся саміт лідерів 27 країн Європейського союзу, присвячений питанню виходу Великої Британії з ЄС. Лідери 27 країн-членів Європейського союзу одноголосно прийняли керівні принципи, якими Європейський союз буде керуватися на переговорах щодо Brexit.

Джерело: Reuters