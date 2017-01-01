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    Переговори щодо Brexit будуть важкими – Могеріні

    • Сьогодні, 10:01
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    <span>Федеріка Могеріні</span>
    Фото: Reuters
    Федеріка Могеріні

    ЄС і Лондон обговорять умови у червні

    Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні заявила, що Великобританія втратить від свого рішення покинути Євросоюз більше, ніж ЄС. Про це повідомляє Reuters.

    «Для мене всі держави-члени важливі в рівній мірі, тому що одні можуть вносити більший внесок у деякі політики, ніж інші. Але я думаю, що наші британські друзі втратять більше, ніж ми», - заявила Могеріні.

    За її словами, очікуються дуже важкі переговори з Лондоном щодо Brexit. Вони розпочнуться, як і планувалося, в червні, після того, як британці проголосують на загальних виборах.

    Могеріні додала, що ЄС після Brexit буде і надалі залишатися першим ринком у світі та другою за величиною економікою в світі.

    Як повідомляв «Главком», Мей спростувала інформацію, що у Великобританії відбудеться ще один референдум щодо Brexit.

    ЄС Великобританія референдум Brexit
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