Переговори щодо Brexit будуть важкими – Могеріні

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Фото: Reuters Федеріка Могеріні

ЄС і Лондон обговорять умови у червні

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні заявила, що Великобританія втратить від свого рішення покинути Євросоюз більше, ніж ЄС. Про це повідомляє Reuters.

«Для мене всі держави-члени важливі в рівній мірі, тому що одні можуть вносити більший внесок у деякі політики, ніж інші. Але я думаю, що наші британські друзі втратять більше, ніж ми», - заявила Могеріні.

За її словами, очікуються дуже важкі переговори з Лондоном щодо Brexit. Вони розпочнуться, як і планувалося, в червні, після того, як британці проголосують на загальних виборах.

Могеріні додала, що ЄС після Brexit буде і надалі залишатися першим ринком у світі та другою за величиною економікою в світі.

Як повідомляв «Главком», Мей спростувала інформацію, що у Великобританії відбудеться ще один референдум щодо Brexit.