Переговори щодо Brexit стартують у червні – Єврокомісія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Європейська правда У березні п рем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей запустила Brexit

Про це чиновники домовилися під час телефонних переговорів

Переговори щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу розпочнуться у червні. Про це заявив у середу офіційний представник Європейської комісії Маргарітіс Схінас, передає The Independent.

Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та голова Європарламенту Жан-Клод Юнкер провели телефонні переговори, під час яких домовилися почати переговори щодо Brexit після парламентських виборів у Великій Британії 8 червня.

Як повідомляв «Главком», Мей спростувала інформацію, що у Великобританії відбудеться ще один референдум щодо Brexit.