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    Переговори щодо Brexit стартують у червні – Єврокомісія

    • Сьогодні, 16:20
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    У березні п<span>рем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей запустила&nbsp;Brexit</span>
    Фото: Європейська правда
    У березні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей запустила Brexit

    Про це чиновники домовилися під час телефонних переговорів

    Переговори щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу розпочнуться у червні. Про це заявив у середу офіційний представник Європейської комісії Маргарітіс Схінас, передає The Independent.

    Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та голова Європарламенту Жан-Клод Юнкер провели телефонні переговори, під час яких домовилися почати переговори щодо Brexit після парламентських виборів у Великій Британії 8 червня.

    Як повідомляв «Главком», Мей спростувала інформацію, що у Великобританії відбудеться ще один референдум щодо Brexit.

    ЄС Великобританія Тереза Мей
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