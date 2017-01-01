Переговори щодо Brexit стартують у червні – Єврокомісія
- Сьогодні, 16:20
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Фото: Європейська правда
У березні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей запустила Brexit
Про це чиновники домовилися під час телефонних переговорів
Переговори щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу розпочнуться у червні. Про це заявив у середу офіційний представник Європейської комісії Маргарітіс Схінас, передає The Independent.
Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей та голова Європарламенту Жан-Клод Юнкер провели телефонні переговори, під час яких домовилися почати переговори щодо Brexit після парламентських виборів у Великій Британії 8 червня.
Як повідомляв «Главком», Мей спростувала інформацію, що у Великобританії відбудеться ще один референдум щодо Brexit.