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    Переговори щодо Сирії: в Астані пройде зустріч на найвищому рівні

    • Сьогодні, 21:13
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    На зустрічі в Астані мають обговорювати дотримання режиму припинення вогню

    Казахстан запросив учасників мирних переговорів щодо Сирії на чергову зустріч на найвищому рівні у столиці Астані на 15–16 квітня.

    Як заявило Міністерство закордонних справ Казахстану, запрошення адресоване представникам і сирійського уряду, і сирійської збройної опозиції. Крім того, на зустріч запрошені спеціальний представник генерального секретаря ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, представники Йорданії, а також як спостерігачі представники США. Також у зустрічі візьмуть участь представники трьох «країн-гарантів», які влаштували ці переговори в Астані і виступають як посередники, – Росії, Туреччини й Ірану.

    На цій зустрічі мають обговорювати дотримання режиму припинення вогню і заходи стабілізації становища в деяких місцевостях, мовиться в повідомленні Астани.

    Попередня така зустріч відбулася у столиці Казахстану минулого місяця і завершилася без проривів.

    Джерело: Радіо Свобода
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