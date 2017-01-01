Перелік заборонених до ввезення в ОРДЛО товарів буде розширено

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Петро Порошенко на засідання РНБО

Порошенко повідомив, що до списку заборонених включать радіотовари та будівельні матеріали

Своїми діями учасники блокування руху залізничного транспорту на лінії розмежування з окупованими територіями не блокують бойовиків, а в першу чергу шкодять всій державі. Про це заявив президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

«У зв’язку з абсолютно безвідповідальними діями політиканів, які на темі блокування влаштували собі абсолютно цинічний піар на крові, виникли прямі загрози енергетичній безпеці держави. При чому загрози сьогодні розповсюджуються не лише на енергетичну галузь», - наголосив президент, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко підкреслив, що дії блокувальників дискредитують Україну в очах населення тимчасово окупованих територій і тим самим створюють перешкоди для подальшої реінтеграції і повернення окупованих територій в Україну і повернення України на території, які будуть звільнені політико-дипломатичним шляхом.

«По суті, я хочу наголосити – вони блокують не ОРДО/ОРЛО, і не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності», - сказав він.

«Тверда моя позиція і позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території Україні. І є абсолютно інша, хибна позиція політиканів, які кажуть, що треба відрізати цю територію і де-факто – подарувати її», - також зазначив Порошенко і додав, - «не ви ці землі збирали і не вам їх відрізати».

Президент також нагадав, що у червні 2015 року було встановлено чіткий перелік товарів, які заборонено перевозити через лінію розмежування, який було затверджено РНБО, направлено до Уряду та Антитерористичного центру. Після чого було встановлено пункти пропуску і забезпечено контроль для того, щоб захистити мир, спокій і безпеку українських громадян, додав він.

Глава держави також зауважив, що пізніше цей перелік було доповнено, а нині планується його додатково розширити та включити до списку заборонених до перевезення радіотовари, будівельні матеріали задля унеможливлення будівництва фортифікаційних споруд з боку бойовиків, тощо.

Порошенко також повідомив, що українські партнери з Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки рішуче засуджують блокаду.