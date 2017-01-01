Перелом гомілки і рвані рани ноги: у Харкові внаслідок вибуху поранено підлітка

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Багаття

Двоє підлітків палили багаття в лісі, після чого у вогнищі вибухнув невідомий предмет

У Харкові 15-річний хлопчик постраждав від вибуху невідомого предмета. Повідомлення про подію надійшло в чергову частину Холодногірського відділу поліції ввечері 9 квітня.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними, два хлопчика в лісі палили багаття. У вогнищі вибухнув невідомий предмет. 15-річний юнак травмований. Постраждалий доставлений в лікарню з відкритим переломом гомілки і рваними ранами ноги.

Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень.

Обставини події з'ясовуються.

«Главком» також повідомляв, що у Рівному в під’їзді будинку на вулиці Гетьмана Мазепи пролунав вибух. Вибуховий пристрій був прив’язаний до дверей однієї з квартир.