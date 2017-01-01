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    «Перемир’я» на Донбасі: 39 обстрілів за день

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    Бойовики гатять із танків, БТР і БМП
    Бойовики гатять із танків, БТР і БМП

    Втрат серед українських військових немає

    У четвер, 9 лютого, з опівночі і до 18:00 російсько-окупаційні війська 39 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Луганське, Авдіївку, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. По наших позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника», - йдеться у повідомленні.
    За даними штабу, на Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному.

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    «На Маріупольському напрямку з мінометів – Водяне, а Широкине, Мар’їнку та Водяне обстрілювали з стрілецької зброї. Широкине обстрілювала БМП противника», - інформують у штабі.

    Втрат серед наших військових немає.

    Як відомо, Тристороння контактна група 1 лютого 2017 року досягнула домовленостей щодо припинення вогню з 00:00 9 лютого вздовж усієї лінії розмежування сторін.

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