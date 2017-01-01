Перемир’я по-російськи. Терористи гарантували тишу та пішли у наступ в Авдіївці
- Сьогодні, 11:17
-
Розсилка
Заклики військово-цивільної адміністрації міста до перемир'я російські військові ігнорують
Незважаючи на письмову гарантію припинити обстріли Авдіївки з 10:00, російські окупанти продовжують стріляти по Авдіївці.
Про це заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі телеканалу «112».
«Обіцяли з 10:00 до 17:00 режим тиші. Проте обстріли продовжуються. будемо вирішувати, що робити. Ми підготувалися і готові до різних сценаріїв розвитку подій», - каже Жебрівський.
Раніше Жебрівський заявляв, що росіяни дали письмову гарантію припинити обстріли Авдіївки з 10:00.
Про те, що російські бойовики надали письмові гарантії припинення вогню, та, скориставшись можливістю, рушили в наступ повідомила також 72-а механізована бригада ЗСУ, що вартує позиції в районі Авдіївки, на сторінці у Facebook.
«Рашисти не міняються. Годину тому противник запросив перемир'я і, користуючись затишшям, пішов в атаку», – йдеться в повідомленні.
Як наголошують військові, атака ворога відбита, його штурмові групи зупинено. Натомість бій триває й досі.
Крім того, стало відомо, що близько 7:00 була обстріляна також «нова» частина міста Авдіївка. «Три влучання були зафіксовані поблизу лікарні і два коло багатоквартирних будинків мирних мешканців», – повідомляють військові.
Обстріли продовжуються, заклики військово-цивільної адміністрації міста до перемир'я російські військові ігнорують.
Нагадаємо, ще з вечора обстрілами зруйнував останню гілку електропостачання міста, тому в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.