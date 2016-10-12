Перемир'я в зоні АТО: Денна кількість обстрілів бойовиків вже становить понад 30

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Втім у штабі фіксують зниження числа обстрілів і їх інтенсивності порівняно з попередніми днями

Денна кількість обстрілів в зоні АТО вже становить понад 30, повідомив речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний.

«З початку доби на цю пору маємо 32 обстріли позицій українських військ в зоні проведення АТО. У більшості обстрілів супротивник використовував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети і гранатомети різних систем. 6 разів бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм, також стріляли з БМП і ПТРК», - зазначив він.

У штабі констатують, що перемир'я в зоні АТО немає.

«Зараз можемо констатувати, що ні про яке перемир'я, «режим тиші» в зоні АТО мова не йде. Але якщо порівнювати з попередньою добою, кількість обстрілів і калібри значно менше», - відзначив Чепурний.

«Це не режим тиші, але суттєве зменшення обстрілів і інтенсивності, можна констатувати», - додав він.

Нагадаємо, 29 березня у Мінську домовилися про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

«Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група привітала рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня до поминальних днів заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години», – зазначила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

У Міноборони заявили, що Україна готова до виконання домовленостей про припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.

Джерело: 112 Україна