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    Перемога Макрона спричина рекордний ріст курсу євро

    • Сьогодні, 05:58
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    Валюта
    Валюта

    Курс євро сягнув максимальної за останні сім місяців позначки

    На фоні повідомлень про перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції курс євро різко зріс і досягнув максимальної за останні сім місяців позначки в 1,1023 дол.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, на торгах в Азії євро виріс приблизно на 0,2 процентних пункту і досяг позначки в 1,1023, що є найвищим показником з 9 листопада.

    Євро також піднявся на цілих пів відсотка по відношенню до єни і досяг річного максимуму в 124,58 єн.

    Нагадаємо, після перемоги Макрона в першому турі виборів євро додав 1,2% до долара, до 1,0859 дол., після підйому до 1,0940 дол. - максимуму з початку листопада. При цьому він зміцнився і до інших валют: більше 2% до єни, 1,1% - до фунта стерлінгів, 0,5% - до рубля.

    «Главком» повідомляв, що лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів. Марін Ле Пен отримала 33,94% підтримки.

    Представниця «Національного фронту» Ле Пен визнала поразку на виборах.

    Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

    Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

    Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

    Читайте також: «Про що говорив Макрон у першому зверненні до французів: повний текст промови»

    Джерело: 112 Україна

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