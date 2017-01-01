Перемога Макрона спричина рекордний ріст курсу євро

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Курс євро сягнув максимальної за останні сім місяців позначки

На фоні повідомлень про перемогу Еммануеля Макрона на президентських виборах у Франції курс євро різко зріс і досягнув максимальної за останні сім місяців позначки в 1,1023 дол.

Про це повідомляє Reuters.

Так, на торгах в Азії євро виріс приблизно на 0,2 процентних пункту і досяг позначки в 1,1023, що є найвищим показником з 9 листопада.

Євро також піднявся на цілих пів відсотка по відношенню до єни і досяг річного максимуму в 124,58 єн.

Нагадаємо, після перемоги Макрона в першому турі виборів євро додав 1,2% до долара, до 1,0859 дол., після підйому до 1,0940 дол. - максимуму з початку листопада. При цьому він зміцнився і до інших валют: більше 2% до єни, 1,1% - до фунта стерлінгів, 0,5% - до рубля.

«Главком» повідомляв, що лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів. Марін Ле Пен отримала 33,94% підтримки.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен визнала поразку на виборах.

Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

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Джерело: 112 Україна