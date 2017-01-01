Переможця «Євробачення» в Португалії зустріли кілька тисяч фанів

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Сальвадор Собрал, переможець Євробачення-2017

Сальвадор Собрал заявив, що прагне бути відомим як музикант, а не як переможець «Євробачення»

Переможець міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», представник Португалії Сальвадор Собрал у неділю, 14 травня, повернувся на батьківщину з Києва.

27-річного виконавця, раніше майже не відомого в країні, в аеропорту Лісабона зустріли близько двох тисяч фанатів, які привітали співака, передає агентство новин AP.

«Не хочу звучати пихато, але ця перемога дуже важлива для португальської культури. Але я не герой. Герой - це (відомий португальський футболіст. - Ред.) Кріштіану Роналду», - сказав Собрал.

Він додав, що прагне бути відомим як музикант, а не як переможець «Євробачення». Виконавець романтичної балади «Amar Pelos Dois» з народження страждає на ваду серця та чекає на операцію, яка мала б це виправити.

Нагадаємо, Сальвадор Собрал з піснею «Amar Pelos Dois» сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів - 758. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії - 615 балів, а третє - представники Молдови SunStroke Project з 374 балами.

Джерело: DW