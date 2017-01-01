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    Переможець «Євробачення-2017» різко висловився під час нагородження

    • Сьогодні, 02:38
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    Співак вважає, що всі живуть в світі музики фаст-фуду

    Переможець пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Сальвадор Собрал вважає, що у сучасному світі є дуже мало справжньої музики.

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    Такі слова співак виголосив, після того як став переможцем головного музичного європейського конкурсу.

    «Хочу сказати, що ми живемо в світі музики фаст-фуду. Дуже мало справжньої музики. Музика – це не феєрверки, музика – це почуття», – сказав португалець під час нагородження.

    Після цього він піднявся на сцену і виконав пісню разом зі своєю сестрою. Після виступу Собрал подякував публіці українською.

    «Дякую», - сказав він.

    Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал. 

    Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце. 

    Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.

    Джерело: 24 канал

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