Переможець «Євробачення-2017» різко висловився під час нагородження

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Співак вважає, що всі живуть в світі музики фаст-фуду

Переможець пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Сальвадор Собрал вважає, що у сучасному світі є дуже мало справжньої музики.

Такі слова співак виголосив, після того як став переможцем головного музичного європейського конкурсу.

«Хочу сказати, що ми живемо в світі музики фаст-фуду. Дуже мало справжньої музики. Музика – це не феєрверки, музика – це почуття», – сказав португалець під час нагородження.

Після цього він піднявся на сцену і виконав пісню разом зі своєю сестрою. Після виступу Собрал подякував публіці українською.

«Дякую», - сказав він.

Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.

Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце.

Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.

Джерело: 24 канал