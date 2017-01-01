Переможець «Євробачення-2017» різко висловився під час нагородження
- Сьогодні, 02:38
-
Розсилка
Співак вважає, що всі живуть в світі музики фаст-фуду
Переможець пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Сальвадор Собрал вважає, що у сучасному світі є дуже мало справжньої музики.
Такі слова співак виголосив, після того як став переможцем головного музичного європейського конкурсу.
«Хочу сказати, що ми живемо в світі музики фаст-фуду. Дуже мало справжньої музики. Музика – це не феєрверки, музика – це почуття», – сказав португалець під час нагородження.
Після цього він піднявся на сцену і виконав пісню разом зі своєю сестрою. Після виступу Собрал подякував публіці українською.
«Дякую», - сказав він.
Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.
Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце.
Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.
Джерело: 24 канал