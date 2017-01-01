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    Переможниця «Євробачення-2016» Джамала вийшла заміж

    • Сьогодні, 12:37
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    Церемонія проходила в Ісламському культурному центрі в Києві в національних традиціях

    Українська співачка кримсько-татарсського походження Джамала вийшла заміж. 

    Про це написав у Фейсбук муфтій Духовного управління мусульман України (ДУМУ) «Умма» Саїд Ісмагілов. 

    «Щойно одружив відповідно до мусульманського релігійного обряду Seit-Bekir Suleimanov та Jamala Alim Qızı Jamaladynova! Просимо Всевишнього Аллага Божих благословінь для молодят! 
    Eñ güzel tilekler ile eki dünyada baht ve seadet tileyim! Allah hayırlı etsin!», - написав він.

    Відомо, що Джамала і Бекір Сулейманов познайомилися близько трьох років тому на вечірці спільних друзів. Бекір молодший за співачку на вісім років, він родом з Сімферополя, закінчив магістратуру в Києві за спеціальністю «медична радіофізика», а до цього - столичну школу економіки. Захоплюється футболом, організовуючи великі аматорські турніри.

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    Переможниця «Євробачення-2016» Джамала вийшла заміж
    Переможниця «Євробачення-2016» Джамала вийшла заміж
    Переможниця «Євробачення-2016» Джамала вийшла заміж
    Переможниця «Євробачення-2016» Джамала вийшла заміж
    Переможниця «Євробачення-2016» Джамала вийшла заміж
    Переможниця «Євробачення-2016» Джамала вийшла заміж
    Переможниця «Євробачення-2016» Джамала вийшла заміж

    Нагадаємо, представниця України Джамала отримала перше місце у фіналі «Євробачення-2016», друге місце посіла співачка Демі Ім від Австралії. Третє місце отримав російський співак Сергій Лазарєв.


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