Переможниця «Євробачення-2016» Джамала вийшла заміж

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Церемонія проходила в Ісламському культурному центрі в Києві в національних традиціях

Українська співачка кримсько-татарсського походження Джамала вийшла заміж.

Про це написав у Фейсбук муфтій Духовного управління мусульман України (ДУМУ) «Умма» Саїд Ісмагілов.

«Щойно одружив відповідно до мусульманського релігійного обряду Seit-Bekir Suleimanov та Jamala Alim Qızı Jamaladynova! Просимо Всевишнього Аллага Божих благословінь для молодят!

Eñ güzel tilekler ile eki dünyada baht ve seadet tileyim! Allah hayırlı etsin!», - написав він.

Відомо, що Джамала і Бекір Сулейманов познайомилися близько трьох років тому на вечірці спільних друзів. Бекір молодший за співачку на вісім років, він родом з Сімферополя, закінчив магістратуру в Києві за спеціальністю «медична радіофізика», а до цього - столичну школу економіки. Захоплюється футболом, організовуючи великі аматорські турніри.

Нагадаємо, представниця України Джамала отримала перше місце у фіналі «Євробачення-2016», друге місце посіла співачка Демі Ім від Австралії. Третє місце отримав російський співак Сергій Лазарєв.



