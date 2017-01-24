Переплюнути золотий батон Януковича. Під час обшуків у Кузьміна знайшли золоту лопату

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У соратника Януковича виявили незвичайний сувенір

Під час обшуку в будинку колишнього заступника генпрокурора Рената Кузьміна правоохоронці виявили, крім цінностей і документів, золоту лопату. Цей виріб виконано в розмірах, аналогічних звичайним городнім лопатам, повідомляє «Лівий берег» із посиланням на оточення Кузьміна.

Нагадаємо, що після Революції Гідності Кузьмін втік до Росії. Наразі Генеральна прокуратура підозрює його в скоєнні низки тяжких злочинів. Зокрема, розслідують кримінальні провадження за ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу (незаконне затримання, привід, домашній арешт або утримання під вартою), що передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Крім того, розслідування проводять за підозрою Кузьміна в організації 2010 року незаконного затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка ,а також за звинуваченням у спонуканні судді Печерського суду Києва до обрання Луценкові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.