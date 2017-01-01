Перерахунку субсидій не буде до кінця опалювального періоду – міністр

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Андрій Рева

Також Андрій Рева заявив, що в Україні завищені нормативи споживанню газу

Незважаючи на рішення уряду знизити нормативи споживання газу міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що перерахунку субсидій до кінця опалювального періоду не буде. Про це він повідомляє «Інтерфакс».

«Рішення Кабміну (про зміну соціальних норм) вступає в дію 1 травня 2017 р. На субсидії, які вже затверджені для людей, воно не відобразиться. Перерахунку субсидій за новими нормативами до закінчення опалювального сезону не буде», - сказав міністр.

Рева також зазначив, що проведена минулого року перевірка після завершення опалювального сезону показала, що в країні завищені нормативи споживанню газу.

«За фактом люди споживає 5,3 м куб газу на 1 м.кв площі в місяць. А норматив становив 7 метрів кубічних газу. Відповідно, виникла переплата по субсидії, держава заплатила більше, ніж люди спожили. Переплата - 14,5 млрд грн. Змінивши соціальні нормативи, уряд привів споживання енергоносіїв до рівня споживання в попередній опалювальний сезон», - пояснив він.

Як повідомляв «Главком», президент України Петро Порошенко заявив, що субсидії будуть монетизовані. Орієнтовна дата – квітень 2017 року. Також відомо, що рівень оплати за послуги ЖКГ при Гройсмані обвалився до 63,8%