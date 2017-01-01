«Пересічники» розблокували рух на українському кордоні

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Блокування руху автівок на кордоні

Всі пункти пропуску розблоковані і працюють у штатному режимі

Блокування руху транспорту власниками автомобілів з іноземною реєстрацією припинено по всьому периметру західного українського кордону. Про це повідомив «Укрінформу» помічник голови Держприкордонслужби – прес-секретар Олег Слободян.

«Всі пункти пропуску розблоковані і працюють у штатному режимі», – сказав він.

Як повідомлялося, блокуванням власники автомобілів з іноземною реєстрацією висловлювали протест існуючим митним правилам.

Ще вчора блокування руху транспорту власниками автомобілів з іноземною реєстрацією відбувалось на українсько-румунському кордоні.

Нагадаємо, 22 лютого «пересічники» Закарпаття зранку заблокували в'їзд транспорту на КПП «Ужгород».

Раніше повідомлялося, що на Буковині водії автівок з іноземною реєстрацією заблокували міжнародну трасу. В акції взяли участь близько 50 осіб та 20 автомобілів.