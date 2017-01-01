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    Перевізники Київщини, що знижували вартість проїзду, з понеділка знову її піднімуть

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    Оголошення про підвищення вартості проїзду вже з&rsquo;явилось у маршрутках
    Фото Сергія Сидоренка
    Оголошення про підвищення вартості проїзду вже з’явилось у маршрутках

    У лютому влада Київщини закликала перевізників знизити вартість проїзду в маршрутках

    Перевізники Київщини, які з 6 лютого дещо знижували вартість проїду у приміських маршрутках, знову її піднімуть з 13 лютого.

    Про це пасажирів повідомили відповідними оголошеннями у маршрутках.

    Зокрема, оголошення про майбутнє подорожчання з’явилося у маршрутці №721, яка їздить до столиці з Вишневого, повідомляє «Українська правда».

    Як відомо, маршрутка №721 надежить ПП «А.Т.Н», яке також водить пасажирів з вишневого до обслуговує маршрути №716, 718 та 720 (усі «Вишневе – Київ»).

    Нещодавно керівник Київської обладміністрації Олександр Горган заявив, що на більшості приміських маршрутів ціни на проїзд знизяться на 20-25%.

    Як відомо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Підняли вартість проїзду і по місту Києву. 

    Тоді у Київській облдержадміністрації наголосили, що перевізників Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду.

    У лютому влада Київщини закликала перевізників з 6 лютого знизити вартість проїзду в маршрутках до рівня, який передував різкому подорожчанню у січні.

    У КОДА додали, що упродовж тижня, до 13 лютого, працюватиме комісія з визначення обґрунтованої вартості проїзду, яка враховуватиме рівень платоспроможності населення, вартість палива та інших чинників, що впливають на вартість проїзду.

    За даними обласної адміністрації, третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан сімей.

    З 6 лютого проїзд у частині приміських маршруток подешевшав на кілька гривень.

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