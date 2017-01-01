Перейменування проспекту Перемоги не є нагальною проблемою для Києва – Кличко

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Брест-Литовський проспект у Києві (1980-ті рр)

До 1985 року проспект Перемоги мав назву Брест-Литовський проспект

Розгляд питання щодо перейменування проспекту Перемоги в столиці не є першочерговим і невідкладним завданням. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи інформацію про можливе перейменування проспекту Перемоги на Брест-Литовський проспект.

Кличко нагадав, що цей проект рішення подали депутати від «Свободи» і він насправді ще проходить процедуру в комісіях Київради. Мер додав, що в рамках декомунізації, за списком, який визначив та оприлюднив Інститут національної пам’яті, в Києві вже перейменовано 144 вулиці. Крім того, наголосив він, наразі триває громадське обговорення щодо назв двох вулиць, а по шести – розглядають варіанти перейменувань комісії Київради.

«Проспект Перемоги до цього переліку не увійшов. Тому особисто моя думка, розгляд питання про його перейменування – не таке першочергове і невідкладне завдання» - наголосив столичний голова.

Кличко підкреслив, що в Києві є значна кількість інших проблем, які необхідно розв’язувати. «До того ж перемога – це широке поняття, я не бачу в ньому політичного забарвлення. Перемога нам потрібна і сьогодні. Україні, я має на увазі», - підкреслив Віталій Кличко.