Дональд Трамп дав першу велику прес-конференцію

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Майбутній господар Білого дому прояснив свою позицію з низки ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики США

Обраний президент США Дональд Трамп дав сьогодні першу велику прес-конференцію.

Бесіда з представниками світових ЗМІ відбулась через два місяці після перемоги республіканця на національних виборах і за дев'ять днів до його інавгурації. Це також перша зустріч Трампа з журналістами в широкому форматі з липня минулого року.

Очікувалося, що майбутній господар Білого дому прояснить свою позицію з низки ключових питань зовнішньої та внутрішньої політики США, прокоментує критику політичних опонентів на свою адресу і розповість про плани на перші дні президентства.

Після короткого вступу та декількох відповідей на питання журналістів Трамп передав слово Шері Діллон, юристу компанії Morgan Lewis.

Нагадаємо, Обама 10 січня (11 січня за київським часом) виступив у Чікаго із прощальною промовою до американців в якості президента США. 20 січня він передасть повноваження глави держави Трампу.

Як відомо, перемога Трампа на виборах в США стала очевидною після підрахунку голосів у Вісконсині. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав понад 270 голосів, необхідних для перемоги.