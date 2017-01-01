Перша зарплата на новій посаді: Князєв отримав більше, ніж Аваков

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Сергій Князєв

Посадовий оклад глави Нацполіції склав 32 тис. гривень

Заробітна плата голови Національної поліції Сергія Князєва за лютий склала 56 тис. 377 гривень. Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Князєва склав 32 тис. гривень, оклад за спеціальне звання - 2 600 гривень, надбавка за специфічні умови служби - 3 975 гривень, надбавка за стаж служби - 17 300 гривень, премія - 402 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням податків і зборів.

Як повідомлялось, зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за лютий становила 53 тис. 653 гривні.

Зарплата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за лютий становила 35 тис. 675 гривень.

Заробітна плата міністра інформаційної політики Юрія Стеця за лютий становила 14 тис. 476 грн.

Зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.