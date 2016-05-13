  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Перше місце за рівнем злочинності в Україні посіла Запорізька область

    • Сьогодні, 14:24
    • Розсилка

    Запорізька область випередила за показником злочинності усі регіони і навіть столицю

    Запорізька область посідає перше місце в Україні за рівнем злочинності, випередивши за цим показником навіть Київ. Про це сьогодні на оперативній нараді в прокуратурі регіону повідомив прокурор Запорізької області Валерій Романов, пише РепортерUA.

     «Одним із основних завдань нашої роботи – це забезпечення правопорядку в регіоні. Наша область займає «почесне» перше місце в державі за рівнем злочинності », - повідомив прокурор.

    За його словами, рівень злочинності на 10 тис. населення становить 273 правопорушення, враховано майже 43 тис. кримінальних проваджень. Також прокурор зазначив, що в регіоні істотно знизилася якість процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

    Читайте також

    «Про це свідчить скорочення на 22% кількості завершених кримінальних проваджень і факти тяганини у всіх слідчих підрозділах Національної поліції області», - заявив Романов.

    Нагадаємо, Київ визнали одним з найбільш небезпечних міст у Європі.

     

    Читайте також
    Запоріжжя кримінал злочинність
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ