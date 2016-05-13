Перше місце за рівнем злочинності в Україні посіла Запорізька область

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Запорізька область випередила за показником злочинності усі регіони і навіть столицю

Запорізька область посідає перше місце в Україні за рівнем злочинності, випередивши за цим показником навіть Київ. Про це сьогодні на оперативній нараді в прокуратурі регіону повідомив прокурор Запорізької області Валерій Романов, пише РепортерUA.

«Одним із основних завдань нашої роботи – це забезпечення правопорядку в регіоні. Наша область займає «почесне» перше місце в державі за рівнем злочинності », - повідомив прокурор.

За його словами, рівень злочинності на 10 тис. населення становить 273 правопорушення, враховано майже 43 тис. кримінальних проваджень. Також прокурор зазначив, що в регіоні істотно знизилася якість процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

«Про це свідчить скорочення на 22% кількості завершених кримінальних проваджень і факти тяганини у всіх слідчих підрозділах Національної поліції області», - заявив Романов.

Нагадаємо, Київ визнали одним з найбільш небезпечних міст у Європі.