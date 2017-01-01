Перші підсумки безвізу у Грузії: в ЄС не пустили лише 26 осіб
- Вчора, 23:15
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Відмовляли лише тим, хто не мав біометричного паспорта або ж не міг обґрунтувати мету свого візиту
За місяць після запровадження безвізового режиму між ЄС і Грузією у в’їзді до Європейського союзу відмовили лише 26 грузинам
Відповідні дані повідомила голова парламентського комітету з євроінтеграції Тамар Хулордава, повідомляє видання Agenda.ge.
За її словами, з 28 березня по 27 квітня безвізовими поїздками до ЄС скористалися 11 700 громадян Грузії, і лише 26 особам було відмовлено у в’їзді.
Як зазначила депутат, спочатку були побоювання про те, що відмовлятимуть у в’їзді багатьом громадянам.
«З великим задоволенням я дізналася, що у в’їзді відмовляли через об’єктивні обставини», - сказала Хулордава.
Так, відмовляли лише тим, хто не мав біометричного паспорта або ж не міг обґрунтувати мету свого візиту.
За словами депутата, статистика першого місяця «дуже хороша», однак є необхідність подальшого інформування громадян про правила безвізу.
Як відомо, за безвізового режиму прикордонник має право запитувати у подорожуючих про мету візиту та може відмовити у в’їзді за відсутності підтверджуючих документів; так само прикордонник може відмовляти у в’їзді і за наявності візи.
До початку дії безвізу в Грузії був вкрай високий рівень відмов у шенгенських візах – більше 12% за 2016 рік.
Нагадаємо, що безвізовий режим між Грузією та ЄС запрацював з 28 березня.
Джерело: Еспресо ТВ