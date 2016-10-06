Перший день Порошенка в Давосі: заступник глави АП розповів подробиці

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Порошенко у Давосі зустрівся з головою ЄБРР, лідером Китаю і принцом Ліхтенштейну

Заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів, як пройшов перший день глави держави в 47-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в місті Давос.

«Дуже інтенсивна, напружена програма. Тільки, тільки завершилися, зокрема, зустрічі президента України з главою Європейського банку реконструкції і розвитку», - сказав Єлісєєв.

Про зустріч Порошенка з лідером Китаю Єлісєєв розповів, що у Сі Цзіньпіна було дуже обмежена кількість зустрічей, голова КНР провів зустрічі лише з трьома різними лідерами, і одна з них була з президентом України.

«Дуже показово, що сторони досягли низки важливих домовленостей», - зазначив заступник глави АП.

Ще однією темою переговорів в Давосі, за словами Єлісєєва, став повернення коштів, які були вкрадені попередньою владою.

«Буквально сьогодні ввечері президент зустрівся з принцом Ліхтенштейну, і там також була досягнута домовленість про прискорення процесу повернення заморожених коштів, що знаходяться на рахунку банків Ліхтенштейну», - додав Єлісєєв.

У Давосі розпочався Всесвітній економічний форум. До Швейцарії напередодні прибула і представницька українська делегація на чолі із президентом. Порошенко зустрівся із президентом Швейцарської конфедерації.

Нагадаємо, Швейцарія запевнила, що готова надати матеріальну підтримку Україні у розмірі 100 мільйонів доларів.