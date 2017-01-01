Першим заступником глави МЗС призначено Вадима Пристайка

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З листопада 2012 по жовтень 2914 Пристайко займав посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді

Кабінет міністрів України призначив Вадима Пристайка на посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

Про це у своєму Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць.

«Сьогодні (16 березня - ред.) уряд призначив Вадима Пристайка першим заступником глави МЗС. Щиро радіємо і вітаємо!» - написав він.

Сьогодні Уряд призначив Вадима Пристайка 1м заступником @MFA_Ukraine Щиро радіємо і вітаємо! — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 16 марта 2017 г.

За інформацією «Інтерфакс-Україна», 47-річний Пристайко з 2014 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ - керівника апарату, а з 1 січня ця посада у відповідності з законом «Про державну службу» була ліквідована.