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    Першим заступником глави МЗС призначено Вадима Пристайка

    • Сьогодні, 08:37
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    З листопада 2012 по жовтень 2914 Пристайко займав посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Канаді

    Кабінет міністрів України призначив Вадима Пристайка на посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

    Про це у своєму Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць.

    «Сьогодні (16 березня - ред.) уряд призначив Вадима Пристайка першим заступником глави МЗС. Щиро радіємо і вітаємо!» - написав він.

    За інформацією «Інтерфакс-Україна», 47-річний Пристайко з 2014 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ - керівника апарату, а з 1 січня ця посада у відповідності з законом «Про державну службу» була ліквідована.

     

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