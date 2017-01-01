Перший день літа прийде з дощами

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Дощ влітку

У Києві очікується мінлива хмарність, без опадів

У четвер, 1 червня, в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +20...+22 градуси. Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вночі в Закарпатті місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +6...+14 градусів, удень +18...+24 градуси. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +18...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +18...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі подекуди короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7–12 м/с, вночі місцями пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, удень +19...+25 градусів, у Дніпропетровській області до +27 градусів.

На сході України хмарно, місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град, вітер північно-західний, 7–12 м/с, місцями шквали 15–20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +21...+29 градусів.

На півдні України хмарно, місцями короткочасний дощ, гроза, град, вітер північно-західний, 7–12 м/с, подекуди шквали 15–20 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, удень +23...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, град, вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень подекуди шквали 15–20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +24...+29 градусів. У Ялті вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі +14...+16 градусів, удень +26...+28 градусів.

31 травня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+22 градуси, у районі Одеси +16 градусів, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

Джерело: Українські новини