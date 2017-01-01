Перший день Рамадану в мусульман: в Афганістані смертник убив 14 людей

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Теракт в Афганістані

Терорист-смертник убив у суботу щонайменше 14 людей в Афганістані

В Афганістані в провінції Хост смертник підірвав бомбу в автомобілі біля футбольного поля поблизу військової бази, 14 людей загинули. Про це повідомляє Reuters.

Крім того в результаті бойових дій між бойовиками і силами безпеки в перший день Рамадану загинули щонайменше 36 людей.

Начальник відділу охорони громадського здоров'я в Хості Гуль Мохаммаддин Мангал повідомив, що в місцевій лікарні лікарі отримали не менше 14 тіл загиблих і вісім поранених.

«Тіла не впізнати, і важко сказати, чи є вони цивільними особами чи працівниками сил безпеки», - сказав він.

Також повідомляється, що в північно-західній провінції Бадгіс бойовики атакували сили безпеки в районі Кадіса, спровокувавши силовиків на відповідні дії. В результаті загинули 22 бойовика, шість представників сил безпеки і вісім мирних жителів. Про це сказав представник губернатора провінції Захір Баханд.

Зазначається, що сили талібів збільшили число атак за кілька тижнів до Рамадану, в результаті чого в Кандагарі, Пактии і Гильменде та інших провінціях стався ряд атак.

Як відомо, у суботу, 27 травня, у мусульман починається Рамадан.

Джерело: РБК-Україна