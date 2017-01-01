Перший епізод нового сезону «Шерлока» обігнав за популярністю новорічне привітання королеви

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Кадр із серіалу «Шерлок»

Першу серію четвертого сезону подивилося 8,1 млн глядачів

Перший епізод четвертого сезону серіалу «Шерлок» став одним з найпопулярніших у телеглядачів Великобританії в новорічну ніч. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що першу серію четвертого сезону подивилося 8,1 млн глядачів. Це трохи менше третини (32,8%) глядацької аудиторії.

Для порівняння: різдвяне звернення королеви Англії Єлизавети II зібрало лише 7,7 млн переглядів.

Трансляція серіалу стала другою за популярністю у святковому телеефірі напередодні Нового року, поступившись лише урочистому зворотньому відліку і показу феєрверків, який набрав 11,6 млн глядачів.

Додамо, що попередній новорічний епізод «Шерлока» – «Потворна наречена», який було показано у 2016 році, – зібрав 8,4 млн глядачів.