Перший півфінал «Євробачення»: порядок виступу країн

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Фото: eurovision.ua «Євробачення»

Сьогодні відбудеться перше шоу, яке транслюватиметься у прямому ефірі

Сьогодні, 9 травня о 22:00 відбудеться перший півфінал «Євробачення-2017». Це перший конкурсний день пісенного конкурсу і перше шоу, яке транслюватиметься у прямому ефірі, повідомляє eurovision.ua.

Сьогодні зі своїми першими півфінальними виступами на головну сцену Євробачення-2017 вийдуть представники 18 країн-учасниць. Артисти виходитимуть на сцену МВЦ у такому порядку:

Швеція

Грузія

Австралія

Албанія

Бельгія

Чорногорія

Фінляндія

Азербайджан

Португалія

Греція

Польща

Молдова

Ісландія

Чехія

Кіпр

Арменія

Словенія

Латвія.

Подивитися шоу у прямому ефірі можна на Eurovision.ua, сайті телеканалу UA:Перший, Eurovision.tv, а також на екранах офіційної фан-зони на Хрещатику – Eurovision Village та у EuroClub.

Якщо ви хочете побачити шоу на власні очі, квитки все ще є в наявності на сайті офіційного квиткового оператора цьогорічного конкурсу Concert.ua, також придбати їх все ще можна в касах безпосередньо на місці проведення Євробачення – в Міжнародному виставковому центрі.