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    Перший півфінал «Євробачення»: порядок виступу країн

    • Сьогодні, 18:47
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    &laquo;Євробачення&raquo;
    Фото: eurovision.ua
    «Євробачення»

    Сьогодні відбудеться перше шоу, яке транслюватиметься у прямому ефірі

    Сьогодні, 9 травня о 22:00 відбудеться перший півфінал «Євробачення-2017». Це перший конкурсний день пісенного конкурсу і перше шоу, яке транслюватиметься у прямому ефірі, повідомляє eurovision.ua.

    Сьогодні зі своїми першими півфінальними виступами на головну сцену Євробачення-2017 вийдуть представники 18 країн-учасниць. Артисти виходитимуть на сцену МВЦ у такому порядку:

    Швеція
    Грузія
    Австралія
    Албанія
    Бельгія
    Чорногорія
    Фінляндія
    Азербайджан
    Португалія
    Греція
    Польща
    Молдова
    Ісландія
    Чехія
    Кіпр
    Арменія
    Словенія
    Латвія.

    Подивитися шоу у прямому ефірі можна на Eurovision.ua, сайті телеканалу UA:Перший, Eurovision.tv, а також на екранах офіційної фан-зони на Хрещатику – Eurovision Village та у EuroClub.

    Якщо ви хочете побачити шоу на власні очі, квитки все ще є в наявності на сайті офіційного квиткового оператора цьогорічного конкурсу Concert.ua, також придбати їх все ще можна в касах безпосередньо на місці проведення Євробачення – в Міжнародному виставковому центрі.

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