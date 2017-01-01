Перший півфінал «Євробачення»: порядок виступу країн
- Сьогодні, 18:47
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Сьогодні відбудеться перше шоу, яке транслюватиметься у прямому ефірі
Сьогодні, 9 травня о 22:00 відбудеться перший півфінал «Євробачення-2017». Це перший конкурсний день пісенного конкурсу і перше шоу, яке транслюватиметься у прямому ефірі, повідомляє eurovision.ua.
Сьогодні зі своїми першими півфінальними виступами на головну сцену Євробачення-2017 вийдуть представники 18 країн-учасниць. Артисти виходитимуть на сцену МВЦ у такому порядку:
Швеція
Грузія
Австралія
Албанія
Бельгія
Чорногорія
Фінляндія
Азербайджан
Португалія
Греція
Польща
Молдова
Ісландія
Чехія
Кіпр
Арменія
Словенія
Латвія.
Подивитися шоу у прямому ефірі можна на Eurovision.ua, сайті телеканалу UA:Перший, Eurovision.tv, а також на екранах офіційної фан-зони на Хрещатику – Eurovision Village та у EuroClub.
Якщо ви хочете побачити шоу на власні очі, квитки все ще є в наявності на сайті офіційного квиткового оператора цьогорічного конкурсу Concert.ua, також придбати їх все ще можна в касах безпосередньо на місці проведення Євробачення – в Міжнародному виставковому центрі.