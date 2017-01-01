Перший заступник губернатора Харкова задекларував 2,3 млн грн і три автівки

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Фото timeua.info Марк Беккер

Теща першого заступника голови обладміністрації Віра Качук задекларувала дохід 19 тис. 680 гривень у вигляді пенсії, житловий будинок 86,3 кв. м і дві ділянки

Перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Марк Беккер задекларував 167 тис. 211 гривень доходів і 2 млн 291 тис. 910 гривень на рахунках у Мегабанку й банку «Форум» за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з даними в декларації, весь дохід Беккера становила заробітна плата, а крім гривневих заощаджень він зберігає 21 тис. доларів готівкою. Також він задекларував квартиру площею 68,7 кв. м і три автомобілі (Mitsubishi Pajero 2008 року випуску, ВАЗ-2106 1992 р.в., Asia Rocsta 1991 р.в.).

Дружина Беккера Ірина у звітному році отримала 725 тис. 34 гривні доходу від заняття підприємницькою діяльністю, 19 тис. 30 гривень пенсії й 684 гривні відсотків від розміщення в Мегабанку 9705 гривень.

Окрім того, вона задекларувала 127 тис. гривень готівки, автомобіль Audi A8 1997 року випуску і дві земельні ділянки (1 тис. і 1,1 тис. кв. м).

Теща першого заступника голови обладміністрації Віра Качук задекларувала дохід 19 тис. 680 гривень у вигляді пенсії, житловий будинок 86,3 кв. м і дві ділянки (1 тис. і 5665 кв. м).

Як повідомлялося, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий задекларував мільйонні накопичення готівкою, але вказав, що не має в Києві власного житла.