Першотравень на Донбасі: п’яні бойовики підірвали гранату у квартирі

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Проросійські бойовики на Донбасі

Бойовики застосувують зброю у місцях проживання цивільного населення

У російсько-терористичних військах на Донбасі збільшилась кількість небойових втрат через незадовільний морально-психологічний стан особового складу та низький рівень військової дисципліни, вживання спиртних напоїв та наркотичних речовин. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«2 травня ц.р. у одному з полків 1 АК п’яні військовослужбовці для з’ясування відносин застосували стрілецьку зброю, внаслідок чого один з них загинув, інший отримав вогнепальне поранення», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у результаті передозування наркотичними речовинами один військовослужбовець помер, а ще один, повертаючись зі звільнення у стані сильного алкогольного сп’яніння, спричинив «самостріл» в ногу через небажання повертатися до підрозділу.

Також розвідка повідомляє, що у зв’язку з неконтрольованим обліком боєприпасів у підрозділах «армії» бойовиків продовжуються випадки застосування російськими військовослужбовцями зброї у місцях проживання цивільного населення. «1 травня ц.р. п’яні військовослужбовці підірвали бойову гранату у квартирі багатоповерхового будинку», - інформує ГУР.