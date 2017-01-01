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    Першотравень в окупованому Донецьку. Колишній «мер» вийшов в люди з рацією і зброєю

    • Сьогодні, 19:35
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    Новости Донбасса

    Окупаційна влада зігнала на масові заходи сотні громадян

    Колишній «мер» Донецька, а нині співробітник адміністрації Захарченка Юрій Мартинов (у синій футболці) на Першотравень прийшов зі зброєю і рацією. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олексій Мацука. «Ось це звичаї», - додав він.

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    Колишній так званий «мер» Донецька Юрій Мартинов

    Як повідомляють «Новости Донбасса», у місті відбулася урочиста хода, в якій не брала участь так звана опозиція окупаційній владі, а саме представники Компартії. Учасники ходи пройшли по центру міста, де відбувся нетривалий мітинг. Потім основна маса людей перемістилася в парк Щербакова, де о 14:00 почався концерт і розважальні конкурси.

    У центрі міста розміщені рекламні борди, які нагадують жителям, що 11 травня буде відзначатися «день республіки».

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    11 травня окупанти збираються відзначити «день республіки»

    У Донецьку в парку «Городок» за вказівкою «міської адміністрації» проводять так званий «Фестиваль вуличної їжі». За попередньою інформацією, в парку повинні були бути представлені великі торгові мережі і ресторани Донецька, але більшість учасників проігнорувало захід.

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    Святковий концерт

    В парку Щербакова проходить музичний концерт і ярмарок виробів ручної роботи. На вході в парк продають тематичні наклейки до Дня Перемоги з портретом Сталіна.

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    Наклейки із зображенням Сталіна

    Площа перед сценою майже порожня. Люди в основному ходять по торгових рядах ярмарки. Також у продажу є мило в формі пістолета і прапор незаконної організації «ДНР», повідомляє видання.

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    Виготовлення монет

    Бажаючі можуть придбати видрукувані монети з побажаннями щастя і удачі, з гербом Донецької області, монету для молодят або з написом «Донецька Народна республіка». Вартість такої монети 100 російських рублів (50 грн.).

    ДНР Донецьк окуповані території
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