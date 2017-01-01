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    Першотравнений мітинг у Києві: учасники акції оголосили свої вимоги

    • Сьогодні, 12:57
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    Фото: Укрінформ

    Зокрема, активісти вимагають реформи оплати праці і вироблення нової політики зайнятості населення

    Учасники акції відзначення Міжнародного дня солідарності трудящих, організатором якої виступила Соціально-демократична партія, оголосили свої вимоги до влади.

    Зокрема вони вимагають реформи оплати праці і вироблення нової політики зайнятості населення. Про це заявив голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник.

    «На наше переконання, уряд має перейти на бік трудящих і виконати всього п'ять кроків: забезпечити конституційне право на своєчасне отримання зарплат і ліквідувати заборгованості із неї, забезпечити нову політику зайнятості, продовжити реформування оплати праці. Також вимагаємо розробити Національну стратегію реформування безпеки праці, а також відновити соціальне право на санаторно-курортне лікування, на дитяче оздоровлення тощо», – сказав Мельник.

    Наразі на Європейській площі на сцені відбуваються виступи активістів та представників різних профспілок, у тому числі й обласних.

    Обстановка спокійна.

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