Петренко: допомогу на утримання дитини можна буде отримати через інтернет

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Павло Петренко

Точні дати запуску пілотного проекту наразі не повідомляються

Міністерства юстицї та соціальної політики найближчим часом запустять проект, завдяки якому батьки новонароджених зможуть одержати допомогу на утримання дитини через інтернет.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час презентації послуги з отримання в пологовому будинку довідки про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, повідомляє «Укрінформ».

«Можу анонсувати, що найближчими тижнями ми запустимо ще один проект спільно з Міністерством соціальної політики - для можливості отримання допомоги на утримання дитини через інтернет. Щоб молода українська сім'я могла через онлайн-сервіс, через онлайн-будинок юстиції під час реєстрації народження дитини на свою платіжну картку отримати ті гроші, які держава виділяє при народженні дитини», - зазначив міністр.

Також він нагадав, що два роки тому Мін'юст запустив пілотний проект з отримання свідоцтва про народження дитини в пологових будинках.

До слова, в ЮНІСЕФ повідомляли, що Україна продовжує займати позицію лідера за показниками материнської смертності серед країн Європи.

Показники смертності немовлят також значно вищі, ніж у країнах Європейського Союзу.