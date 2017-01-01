Петренко оголосив про вихід із фракції БПП

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Нардеп Олег Петренко

Олег Петренко заявив, що вийде з фракції БПП, якщо президент не підпише закон про амністію

Народний депутат Олег Петренко заявив про свій вихід із фракції «Блок Петра Порошенка», якщо президент не підпише Закон «Про амністію у 2016 році», дія якої, зокрема, поширюється і на засуджених учасників АТО. Про це нардеп сказав в ефірі ток-шоу на телеканалі «ЗІК», повідомляє «Національний корпус».

«Три роки депутатської роботи я присвячував, зокрема, й тому, що їздив всією країною по судах, і у мене близько трьох десятків добровольців на поруках», - сказав депутат.

Петренко повідомив, що Верховна Рада схвалила законопроект, втім президент України Петро Порошенко його заветував, повернувши у Раду зі своїми пропозиціями. Після цього парламент проголосував за проект закону із зауваженнями глави держави. «Президент дав свої зауваження і повернув у Верховну Раду, яка вдруге проголосувала за нього 226 голосами», - розповів парламентар, зазначивши, що вже пройшло декілька місяців, але президент, «порушуючи всі норми закону», не підписує документ.

«Місяці після нашого голосування добровольці знаходяться за ґратами, а закон просто з незрозумілих причин без жодних коментарів не підписується», - обурився народний депутат.

Петренко висловив сумнів у тому, що глава держави підпише закон про амністію.

«Якщо президент підпише цей закон, в чому я дуже сумніваюсь, то я би можливо не робив такого кроку, але у мене все менше надії, що це буде зроблено», - підсумував він.